L’informazione italiana è pessima, ma è complice e non causa del declino del Paese (Di martedì 24 maggio 2022) Sono grato a Francesco Cundari che non schiaccia sulla cronaca minuta del presente le analisi sulla gigantesca – e strutturale – disinformazione in atto, particolarmente in questo periodo di guerra. La sua contestualizzazione storica è molto interessante, spaziando dalla nascita dello stato unitario alle culture politiche che in passato hanno egemonizzato la società italiana, da quella cattolica a quella comunista. Ineteressante anche l’analisi del trasformismo, che, per esempio, vede Mussolini nell’arco di pochissimi anni passare dall’astensionismo all’interventismo. Trasformismo che viene inaugurato dalle classi politiche toscane, per le vicende dalla capitale e delle ferrovie, diventando poi una cifra distintiva meridionale e adesso nazionale. Posto questo indubbio merito della riflessione di Cundari, provo a precisare qualche aspetto del sistema mediatico nazionale ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 maggio 2022) Sono grato a Francesco Cundari che non schiaccia sulla cronaca minuta del presente le analisi sulla gigantesca – e strutturale – disinformazione in atto, particolarmente in questo periodo di guerra. La sua contestualizzazione storica è molto interessante, spaziando dalla nascita dello stato unitario alle culture politiche che in passato hanno egemonizzato la società, da quella cattolica a quella comunista. Ineteressante anche l’analisi del trasformismo, che, per esempio, vede Mussolini nell’arco di pochissimi anni passare dall’astensionismo all’interventismo. Trasformismo che viene inaugurato dalle classi politiche toscane, per le vicende dalla capitale e delle ferrovie, diventando poi una cifra distintiva meridionale e adesso nazionale. Posto questo indubbio merito della riflessione di Cundari, provo a precisare qualche aspetto del sistema mediatico nazionale ...

