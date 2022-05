Isola 2022, Luxuria sbotta contro Estefania: «Ci hai preso in giro». Lei non ci sta e attacca Roger (Di martedì 24 maggio 2022) Isola 2022, Luxuria sbotta contro Estefania: «Ci hai preso in giro», la modella non ci sta «Roger ammazzerebbe pur di arrivare in finale». I naufraghi l’hanno già ribattezzata “Estefalsia” e “mentirosa”, ma la modella ha dovuto fare i conti anche con Vladimir che l’ha attaccata durante la puntata di lunedì 23 maggio. Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Roger ha ammesso che la storia con Estefania era falsa, ed era nata da un’idea di Estefania. Roger si è scusato subito dopo con i naufraghi, la modella, invece non ha mai ammesso nulla. Questo comportamente non è piaciuto a Vladimir Luxuria che durante la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 24 maggio 2022): «Ci haiin», la modella non ci sta «ammazzerebbe pur di arrivare in finale». I naufraghi l’hanno già ribattezzata “Estefalsia” e “mentirosa”, ma la modella ha dovuto fare i conti anche con Vladimir che l’hata durante la puntata di lunedì 23 maggio. Nella scorsa puntata dell’dei Famosi,ha ammesso che la storia conera falsa, ed era nata da un’idea disi è scusato subito dopo con i naufraghi, la modella, invece non ha mai ammesso nulla. Questo comportamente non è piaciuto a Vladimirche durante la ...

