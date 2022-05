Giro d’Italia 2022, Hirt vince sedicesima tappa (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Il ceco Jan Hirt (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) vince la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Salò-Aprica di 202 km con un dislivello di 5.250 metri e tre gran premi della montagna compreso il Mortirolo. Hirt precede Thymen Arensman (Dsm), terzo Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) davanti al leader della classifica generale Richard Carapaz che resta in maglia rosa con 3? di vantaggio sullo stesso Hindley. vincenzo Nibali chiude nono. Proprio la discesa del Mortirolo vede un guizzo di Nibali che scende a razzo dando lezioni di traiettorie e tenuta di strada: iniziativa ai meno 70 km che finisce quasi subito, mentre negli stessi istanti l’altro grande vecchio del Giro, Domenico Pozzovivo, ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Il ceco Jan(Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux)ladel, la Salò-Aprica di 202 km con un dislivello di 5.250 metri e tre gran premi della montagna compreso il Mortirolo.precede Thymen Arensman (Dsm), terzo Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) davanti al leader della classifica generale Richard Carapaz che resta in maglia rosa con 3? di vantaggio sullo stesso Hindley.nzo Nibali chiude nono. Proprio la discesa del Mortirolo vede un guizzo di Nibali che scende a razzo dando lezioni di traiettorie e tenuta di strada: iniziativa ai meno 70 km che finisce quasi subito, mentre negli stessi istanti l’altro grande vecchio del, Domenico Pozzovivo, ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - ItaliaTeam_it : CICCONE! ????? Nella 15ª tappa del Giro d’Italia Rivarolo Canavese-Cogne trionfo di Giulio Ciccone! ?? #ItaliaTeam… - giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - bicitv : #Giro d’Italia: Jan Hirt esulta ad Aprica. La Maglia Rosa di Richard Carapaz resiste per tre secondi - fabioladaga : LA COPPA ITALIA METTILA NEL CULO Questo lo striscione che i giocatori del #Milan esponevano dal tetto del loro pull… -