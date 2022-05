Fedez: «Faccio beneficenza per motivi egoistici: sapere di avere una pubblica utilità mi fa stare bene». (Di martedì 24 maggio 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista a Fedez. Il 28 giugno terrà un concerto benefico per la fondazione Tog, che cura i bambini con gravi problemi neurologici. Con la moglie, Chiara Ferragni, fa molta beneficenza. È reduce dall’operazione al pancreas dopo che gli era stato diagnosticato un tumore. «L’operazione è andata bene, il tumore è stato preso in tempo e al 90% va tutto bene. Mi sono stati rimossi cistifellea, duodeno, una parte di pancreas e di intestino. Dall’esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Sono molto fortunato». Dopo la malattia, le sue priorità sono cambiate. «Quando affronti delle esperienze di questo tipo ti accorgi che uno degli obiettivi che dopo ti dai è veder crescere i tuoi figli». Sulla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista a. Il 28 giugno terrà un concertofico per la fondazione Tog, che cura i bambini con gravi problemi neurologici. Con la moglie, Chiara Ferragni, fa molta. È reduce dall’operazione al pancreas dopo che gli era stato diagnosticato un tumore. «L’operazione è andata, il tumore è stato preso in tempo e al 90% va tutto. Mi sono stati rimossi cistifellea, duodeno, una parte di pancreas e di intestino. Dall’esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Sono molto fortunato». Dopo la malattia, le sue priorità sono cambiate. «Quando affronti delle esperienze di questo tipo ti accorgi che uno degli obiettivi che dopo ti dai è veder crescere i tuoi figli». Sulla ...

