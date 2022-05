Days Of Play 2022: Imperdibili promozioni dedicate alla community PlayStation (Di martedì 24 maggio 2022) Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare l’edizione 2022 dei Days of Play. L’iniziativa avrà inizio domani, 25 maggio e, fino al prossimo 8 giugno, offrirà alla community PlayStation sconti incredibili su alcuni dei migliori titoli per PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4),disponibili su PlayStation Store oppure nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa. Tra i giochi in offerta, oltre a Ratchet & Clank: Rift Apart, Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri, The Last of Us Parte II e Marvel’s Spider-Man, gli utenti potranno acquistare i titoli appartenenti a catalogo PlayStation Hits, come ad esempio Gran Turismo Sport e la complete edition di Horizon Zero Dawn. Tante le offerte anche ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 24 maggio 2022) Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare l’edizionedeiof. L’iniziativa avrà inizio domani, 25 maggio e, fino al prossimo 8 giugno, offriràStation sconti incredibili su alcuni dei migliori titoli perStation 5 (PS5) eStation 4 (PS4),disponibili suStation Store oppure nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa. Tra i giochi in offerta, oltre a Ratchet & Clank: Rift Apart, Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri, The Last of Us Parte II e Marvel’s Spider-Man, gli utenti potranno acquistare i titoli appartenenti a catalogoStation Hits, come ad esempio Gran Turismo Sport e la complete edition di Horizon Zero Dawn. Tante le offerte anche ...

Advertising

GamingTalker : I Days of Play 2022 di PlayStation iniziano domani, 25 maggio: tante offerte e sconti su giochi PS4 e PS5 e accesso… - Panik17 : RT @PlayStationIT: I Days of Play iniziano domani! Ecco i primi dettagli sulle promozioni in arrivo: - ultimateteamit : *NEW* #DaysOfPlay 2022: Imperdibili promozioni dedicate alla community PlayStation - PlayStationIT : I Days of Play iniziano domani! Ecco i primi dettagli sulle promozioni in arrivo: - GLiteVideogames : #PlayStation Days of Play: i grossi sconti hanno una data di inizio e fine - -