Basket | coach sospeso | è accusato di aver schiaffeggiato una giocatrice

Su richiesta della Procura Federale, il Tribunale Federale della Fip ha oggi sospeso in via cautelare e con effetto immediato il tesserato Luciano Bongiorno, della società Basket Roma ASD, da ogni attività federale e sociale per quanto accaduto in occasione della gara disputata a Rieti tra Basket Roma e Panthers Roseto. Nello specifico, il coach sarebbe stato accusato di aver schiaffeggiato una giocatrice. Sempre il Tribunale, ha poi fissato per la convalida e per l'audizione del tesserato l'udienza del 27 maggio alle ore 12, con facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, di depositare memorie difensive e/o produrre documentazione. SportFace.

