Vaiolo delle scimmie in Italia | un nuovo caso | 15 le persone in isolamento nel Lazio | 3 contagi a Roma

(Di lunedì 23 maggio 2022) Al bollettino giornaliero, quello dei casi Covid, tra morti, ricoveri e terapie intensive, se ne sta aggiungendo da giorni un altro. È quello che tiene il conto dei malati, quelli che sono risultati positivi al, la malattia che, dopo Portogallo, Spagna e Regno Unito, è sbarcata anche in. Chi è il quarto paziente positivo alin Toscana Dopo i primi tre casi nel, ora l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha ricevuto la conferma, da parte dello Spallanzani di, di un altro paziente positivo al. L’uomo di 32 anni è stato preso in carico ad Arezzo, in Toscana, e pare sia rientrato pochi giorni fa dalla ...

