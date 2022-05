Ultime Notizie – Roland Garros 2022, esordio vincente per Martina Trevisan (Di lunedì 23 maggio 2022) esordio vincente per Martina Trevisan al Roland Garros 2022, seconda prova stagionale del Grande Slam. La 28enne mancina di Firenze, numero 59 del mondo e reduce dal primo titolo Wta conquistato a Rabat sabato scorso, sconfigge con un netto 6-0, 6-2, in un’ora e 25 minuti di partita, la britannica Harriet Dart, numero 111 del ranking, all’esordio assoluto a Parigi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022)peral, seconda prova stagionale del Grande Slam. La 28enne mancina di Firenze, numero 59 del mondo e reduce dal primo titolo Wta conquistato a Rabat sabato scorso, sconfigge con un netto 6-0, 6-2, in un’ora e 25 minuti di partita, la britannica Harriet Dart, numero 111 del ranking, all’assoluto a Parigi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

