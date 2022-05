Ultime Notizie – Onu: “Con guerra in Ucraina superati 100 milioni sfollati in tutto il mondo” (Di lunedì 23 maggio 2022) A causa anche della guerra in Ucraina, il numero di persone costrette a fuggire da conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani e persecuzioni ha superato per la prima volta la soglia di 100 milioni. “Cento milioni di persone sono una cifra impressionante, che fa riflettere e allarma allo stesso modo – ha dichiarato Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati – E’ un record che non avrebbe mai dovuto essere raggiunto”. “Questo dato deve servire da campanello d’allarme per risolvere e prevenire conflitti devastanti, porre fine alle persecuzioni e affrontare le cause che costringono persone innocenti a fuggire dalle loro case”. Quest’anno la guerra in Ucraina ha causato otto milioni di sfollati interni ed è stato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) A causa anche dellain, il numero di persone costrette a fuggire da conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani e persecuzioni ha superato per la prima volta la soglia di 100. “Centodi persone sono una cifra impressionante, che fa riflettere e allarma allo stesso modo – ha dichiarato Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati – E’ un record che non avrebbe mai dovuto essere raggiunto”. “Questo dato deve servire da campanello d’allarme per risolvere e prevenire conflitti devastanti, porre fine alle persecuzioni e affrontare le cause che costringono persone innocenti a fuggire dalle loro case”. Quest’anno lainha causato ottodiinterni ed è stato ...

