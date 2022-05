Ucraina: Mattarella, 'ripristinare norme internazionali è fare giustizia' (Di lunedì 23 maggio 2022) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "Stiamo affrontando una stagione difficile, dolorosa, segnata prima dalla pandemia e poi dalla guerra nel cuore dell'Europa, che sta riproponendo quegli stessi orrori di cui l'Italia conserva ancora il ricordo e che mai avremmo immaginato che si ripresentassero nel nostro Continente. Ancora una volta sono in gioco valori fondanti della nostra convivenza. La violenza della prevaricazione pretende, nella nostra Europa, di sostituirsi alla forza del diritto. Con tragiche sofferenze per le popolazioni coinvolte e per quelle che, da remoto, patiranno le conseguenze del conflitto. Con grave pregiudizio per il sistema delle relazioni internazionali e per le prospettive di sviluppo delle condizioni dell'umanità. Il ripristino degli ordinamenti internazionali, anche in questo caso, è fare ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "Stiamo affrontando una stagione difficile, dolorosa, segnata prima dalla pandemia e poi dalla guerra nel cuore dell'Europa, che sta riproponendo quegli stessi orrori di cui l'Italia conserva ancora il ricordo e che mai avremmo immaginato che si ripresentassero nel nostro Continente. Ancora una volta sono in gioco valori fondanti della nostra convivenza. La violenza della prevaricazione pretende, nella nostra Europa, di sostituirsi alla forza del diritto. Con tragiche sofferenze per le popolazioni coinvolte e per quelle che, da remoto, patiranno le conseguenze del conflitto. Con grave pregiudizio per il sistema delle relazionie per le prospettive di sviluppo delle condizioni dell'umanità. Il ripristino degli ordinamenti, anche in questo caso, è...

