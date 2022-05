Tempesta Geomagnetica sulla Terra: l’allarme della NASA (Di lunedì 23 maggio 2022) Dalla NASA arriva direttamente un allarme che di certo non può passare inosservato. Proprio negli ultimi mesi, infatti, è stata osservata e costantemente monitorata un’attività solare maggiore rispetto alla norma. Un fattore di non poco conto, che sta letteralmente spaventando diversi scienziati ed esperti da ogni parte del mondo. La Tempesta Geomagnetica segnalata dalla NASA Quello che si teme, al momento, è lo sviluppo di una vera e propria Tempesta Geomagnetica capace di apportare conseguenze piuttosto serie anche per il nostro pianeta blu. Così, a lanciare il primo allarme, come riportato anche da Il Messaggero, è stata proprio la NASA. l’allarme della macchia solare l’allarme è stato poi di recente corredato anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Dallaarriva direttamente un allarme che di certo non può passare inosservato. Proprio negli ultimi mesi, infatti, è stata osservata e costantemente monitorata un’attività solare maggiore rispetto alla norma. Un fattore di non poco conto, che sta letteralmente spaventando diversi scienziati ed esperti da ogni parte del mondo. Lasegnalata dallaQuello che si teme, al momento, è lo sviluppo di una vera e propriacapace di apportare conseguenze piuttosto serie anche per il nostro pianeta blu. Così, a lanciare il primo allarme, come riportato anche da Il Messaggero, è stata proprio lamacchia solareè stato poi di recente corredato anche ...

