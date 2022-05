Spinello, l'ultimo agghiacciante biglietto lasciato dalla coppia suicida della setta Ramtha (Di lunedì 23 maggio 2022) Due cadaveri e anche due pistole regolarmente registrate. Un biglietto destinato (forse) ai figli e che, però, non spiega molto. E poi quel sospetto: di una setta che temeva la fine del mondo, che venerava un guerriero morto 35mila anni fa, che si era costruita un villaggetto-bunker arroccato sull'Appennino forlivese. Spinello, frazione di Santa Sofia, provincia di Forlì - Cesena. Poco più che 220 abitanti. Sabato scorso. È ancora l'imbrunire, sono circa le 20 di una calda serata di fine primavera. Paolo Neri e Stefania Platania sono due pensionati, prima facevano i dipendenti al Senato, vivevano a Roma. Lui ha 67 anni, lei 65. Da più di un giorno non rispondo al telefono. Diversi amici provano a contattarli, ma parte sempre la segreteria telefonica. Tu-tu-tu. È per questo che uno dei loro figli chiama una vicina, le chiede di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Due cadaveri e anche due pistole regolarmente registrate. Undestinato (forse) ai figli e che, però, non spiega molto. E poi quel sospetto: di unache temeva la fine del mondo, che venerava un guerriero morto 35mila anni fa, che si era costruita un villaggetto-bunker arroccato sull'Appennino forlivese., frazione di Santa Sofia, provincia di Forlì - Cesena. Poco più che 220 abitanti. Sabato scorso. È ancora l'imbrunire, sono circa le 20 di una calda serata di fine primavera. Paolo Neri e Stefania Platania sono due pensionati, prima facevano i dipendenti al Senato, vivevano a Roma. Lui ha 67 anni, lei 65. Da più di un giorno non rispondo al telefono. Diversi amici provano a contattarli, ma parte sempre la segreteria telefonica. Tu-tu-tu. È per questo che uno dei loro figli chiama una vicina, le chiede di ...

Advertising

infoitinterno : Spinello, ultimo rifugio degli adepti. 'Luogo sacro immune alla catastrofe' - zazoomblog : Spinello ultimo rifugio degli adepti Luogo sacro immune alla catastrofe - #Spinello #ultimo #rifugio #degli - FabioQuellaltro : @IlMici8 il bagno lo fai per ultimo e la quarta doccia in giardino con lo spinello per innaffiare -