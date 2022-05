Spinello, coniugi si suicidano insieme: “Erano seguaci di Ramtha”. Dietro il gesto, l’ombra della setta che profetizza la fine del mondo (Di lunedì 23 maggio 2022) Un post it ai figli con poche parole, sul bisogno di trovare serenità e un luogo in cui “vivere in pace”, poi un colpo di arma da fuoco, ognuno verso di sé, per farla finita. Sono stati ritrovati morti sul letto della loro casa a Spinello, in provincia di Forli, con due pistole accanto ai corpi. Secondo una prima ricostruzione, Paolo Neri e sua moglie Stefania Platania, di 67 e 65 anni ed ex dipendenti del Senato, si sono tolti la vita “in contemporanea”. I vicini di casa dei coniugi – le cui testimonianze sono state raccolte da TgR Emilia-Romagna – hanno dichiarato che i due “Erano dei Ramtha“, una setta spirituale convinta che il borgo di Spinello sopravvivrebbe a una eventuale fine del mondo: la teoria è circolata soprattutto nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Un post it ai figli con poche parole, sul bisogno di trovare serenità e un luogo in cui “vivere in pace”, poi un colpo di arma da fuoco, ognuno verso di sé, per farla finita. Sono stati ritrovati morti sul lettoloro casa a, in provincia di Forli, con due pistole accanto ai corpi. Secondo una prima ricostruzione, Paolo Neri e sua moglie Stefania Platania, di 67 e 65 anni ed ex dipendenti del Senato, si sono tolti la vita “in contemporanea”. I vicini di casa dei– le cui testimonianze sono state raccolte da TgR Emilia-Romagna – hanno dichiarato che i due “dei“, unaspirituale convinta che il borgo disopravvivrebbe a una eventualedel: la teoria è circolata soprattutto nel ...

