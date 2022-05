Rovella saluta il Genoa | il suo commovente messaggio

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il saluto social di Nicolòal, all’addio con i rossoblu: le dichiarazioni del calciatore di proprietà della Juve Nicolòil. Su Instagram, il centrocampista ha pubblicato und’addio. Ecco le parole del giocatore di proprietà della Juventus.– «Come sapete, per me, ilè tutto. Una famiglia in cui sono entrato a far parte quando avevo appena 13 anni ed ero un bambino. Qui sono cresciuto, qui sono diventato calciatore. Qui sono maturato come uomo. Ilè la squadra che guardavo sempre da piccolo insieme a mio nonno, è una piazza che ti dà tanto e non toglie mai. Il, per me, sono i sogni che si realizzano. È ...

sportal_it : Nicolò Rovella saluta il Genoa: le sue parole sono da lacrimuccia

Nicolò Rovella saluta il Genoa, il club dove è cresciuto fino a giocare in Serie A. " Come sapete, per me, il Genoa è tutto. Una famiglia in cui sono entrato a far parte quando avevo appena 13 anni ed ero un ... Per i padroni di casa dentro Cambiaso, Rovella ed Ekuban al posto di Amiri, Hernani e Criscito. Per ... Il Grifone, in particolare, saluta quest'oggi la massima categoria. Per gli uomini di Blessin ... le dichiarazioni del calciatore di proprietà della Juve Nicolò Rovella saluta il Genoa. Su Instagram, il centrocampista ha pubblicato un commovente messaggio d'addio. Ecco le parole del giocatore di ... Nicolò Rovella ha deciso di salutare i tifosi del Genoa attraverso una lettera davvero commovente. Il centrocampista è atteso dalla Juventus, che l'ha acquistato a gennaio ma l'ha lasciato in Liguria ...