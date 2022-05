Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana: ricoverato un 32enne di Arezzo (Di lunedì 23 maggio 2022) L'uomo era rientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle isole Canarie. Ecco i sintomi a cui fare attenzione Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 23 maggio 2022) L'uomo era rientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle isole Canarie. Ecco i sintomi a cui fare attenzione

chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - rtl1025 : ?? Primo caso di vaiolo delle scimmie in #Toscana: all'ospedale San Donato di #Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni… - Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, primo caso in #Toscana: un 32enne è ricoverato ad #Arezzo, di rientro da una vacanza alle… - Civetta46262114 : RT @chetempochefa: 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo virus,… - Flaviana____ : “#vaiolodellescimmie, primo caso in Toscana” Il #TeamOttobre anticipa a Giugno, ci scusiamo per il disagio. -