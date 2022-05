Manifestazione per la Vita – PVF: grati a Papa Francesco (Di lunedì 23 maggio 2022) per le sue parole a difesa della Vita come bene inviolabile – «Siamo grati a Papa Francesco per aver salutato la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita” durante il Regina Coeli di questa mattina. Una vicinanza che il Santo Padre ci aveva già dimostrato lo scorso febbraio, quando durante un’udienza privata ha saputo dell’evento e ne è rimasto favorevolmente colpito, soprattutto quando, ascoltando le intenzioni della Manifestazione di difendere i fragili, i deboli e soprattutto entrambe le vittime di ogni aborto: sia la mamma sia il nascituro», così Massimo Gandolfini, portavoce dell’iniziativa. «La Manifestazione Nazionale per la Vita è un evento laico e non confessionale, – aggiunge Maria Rachele Ruiu, l’altro portavoce ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022) per le sue parole a difesa dellacome bene inviolabile – «Siamoper aver salutato laNazionale “Scegliamo la” durante il Regina Coeli di questa mattina. Una vicinanza che il Santo Padre ci aveva già dimostrato lo scorso febbraio, quando durante un’udienza privata ha saputo dell’evento e ne è rimasto favorevolmente colpito, soprattutto quando, ascoltando le intenzioni delladi difendere i fragili, i deboli e soprattutto entrambe le vittime di ogni aborto: sia la mamma sia il nascituro», così Massimo Gandolfini, portavoce dell’iniziativa. «LaNazionale per laè un evento laico e non confessionale, – aggiunge Maria Rachele Ruiu, l’altro portavoce ...

