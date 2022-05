Advertising

La Gazzetta dello Sport

Stiamo vedendo la migliore versione di Andrew Wiggins della carriera, lo pensa anche coach Steve: "Sta facendo benissimo anche a rimbalzo. Stasera ne ha presi 6 offensivi, ci ha dato extra ...La sfida (im)possibile la. "Uh, a me queste cose piacciono da morire. Debutto al Mondiale, ... Un altro da podio è il neozelandese. Non sarà una gara di altissimo livello, molto dipenderà da ... Kerr esalta Wiggins: "Ai playoff non si vince senza giocatori come lui"