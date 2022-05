Katy Perry si confessa: la maternità, depressione e la storia con Orlando Bloom (Di lunedì 23 maggio 2022) Diventare madre non era tra i sogni di bambina di Katy Perry, 37 anni, la cantante californiana in una relazione con Orlando Bloom dal 2016. Tuttavia, il legame dell’attore con suo figlio Flynn, avuto con l’ex Miranda Kerr, l’avrebbe influenzata a desiderare di avere dei bambini suoi. Lo ha dichiarato la popstar nell’episodio del 12 maggio 2022 di Dear Chelsea, il podcast della comica e autrice Chelsea Handler, disponibile sulle piattaforme di streaming musicale. In questa sede lei ha inoltre raccontato di come lui la renda felice ogni giorno di più, aiutandola a superare i suoi periodi più bui. Vi raccomandiamo... Katy Perry si schiera contro la guerra: attacco a Putin durante il suo concerto La cantante di Fireworks ha ... Leggi su diredonna (Di lunedì 23 maggio 2022) Diventare madre non era tra i sogni di bambina di, 37 anni, la cantante californiana in una relazione condal 2016. Tuttavia, il legame dell’attore con suo figlio Flynn, avuto con l’ex Miranda Kerr, l’avrebbe influenzata a desiderare di avere dei bambini suoi. Lo ha dichiarato la popstar nell’episodio del 12 maggio 2022 di Dear Chelsea, il podcast della comica e autrice Chelsea Handler, disponibile sulle piattaforme di streaming musicale. In questa sede lei ha inoltre raccontato di come lui la renda felice ogni giorno di più, aiutandola a superare i suoi periodi più bui. Vi raccomandiamo...si schiera contro la guerra: attacco a Putin durante il suo concerto La cantante di Fireworks ha ...

