Isola 16 | Alessandro Iannoni non accetta il prolungamento e lascia il reality | il motivo

Durante la diciannovesima puntata de L'Isola dei Famosi, i naufraghi in gioco hanno dovuto prendere una decisione molto importante e Alessandro Iannoni ha lasciato tutti senza parole. La finale dello show, che era prevista per il 23 maggio, è stata posticipata alla fine di giugno. I protagonisti hanno potuto riflettere a lungo durante la settimana sul da farsi. Con grande sorpresa, ad abbandonare il reality è stato infatti il figlio di Carmen di Pietro: Alessandro. La padrona di casa, Ilary Blasi, ha provato in ogni modo a fargli cambiare idea. Il giovane può vantare un grande sostegno da parte del pubblico a casa e anche da parte dei suoi compagni di viaggio. Gli opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno commentato l'accaduto con grande dispiacere. Per Savino, il fatto che ...

