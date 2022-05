Insulti razzisti per il murale a Ischia: studente porge le scuse, Jorit le rifiuta (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia – Si è autodenunciato pubblicamente, ed ha chiesto scusa, l’autore delle frasi razziste rivolte contro il murale dell’artista Jorit in corso di realizzazione ad Ischia, diffuse in una chat sui social e poi divenute di dominio pubblico scatenando forti polemiche e reazioni sull’isola. L’autore è uno studente diciassettenne del liceo statale Buchner, al cui esterno lo street artist napoletano sta realizzando un’opera raffigurante una donna di colore; il giovane è rappresentante d’istituto della scuola ed ha confessato il gesto nel corso di un convegno tenutosi stamattina nel liceo, alla presenza della preside e del sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino. Lo studente ha chiesto scusa all’autore del murale dichiarando che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è autodenunciato pubblicamente, ed ha chiesto scusa, l’autore delle frasi razziste rivolte contro ildell’artistain corso di realizzazione ad, diffuse in una chat sui social e poi divenute di dominio pubblico scatenando forti polemiche e reazioni sull’isola. L’autore è unodiciassettenne del liceo statale Buchner, al cui esterno lo street artist napoletano sta realizzando un’opera raffigurante una donna di colore; il giovane è rappresentante d’istituto della scuola ed ha confessato il gesto nel corso di un convegno tenutosi stamattina nel liceo, alla presenza della preside e del sindaco di, Enzo Ferrandino. Loha chiesto scusa all’autore deldichiarando che ...

