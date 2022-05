Incidente vicino a Matera morto un volontario di Ceriano Laghetto (Di lunedì 23 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di Ceriano Laghetto ha perso la vita questa mattina in un tragico Incidente stradale vicino a Matera. Giuseppe De Salvo, 79 anni, è la vittima di un terribile scontro frontale avvenuto sulla statale n.7, Appia, nel tratto tra Matera e Ferrandina, in Basilicata. De Salvo, originario di quelle zone, viveva da molti anni ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 23 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo diha perso la vita questa mattina in un tragicostradale. Giuseppe De Salvo, 79 anni, è la vittima di un terribile scontro frontale avvenuto sulla statale n.7, Appia, nel tratto trae Ferrandina, in Basilicata. De Salvo, originario di quelle zone, viveva da molti anni ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

