Governo | Quartapelle | ' Salvini faccia tosta | non è Pd a bloccarlo'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Prima erano le regole contro il covid. Poi c'è stata la sceneggiata sul catasto. Ora c'è il no al ddl concorrenza e una sua linea sulla guerra in Ucraina.si risparmi ladi dire che è il Pd a bloccare l'azione del”. Lo scrive su Twitter Lia, responsabile Esteri del Partito democratico.

