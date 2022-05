“Divento mamma!”. Primo figlio in arrivo per la vip: è troppo felice (Di lunedì 23 maggio 2022) Incinta del Primo figlio. L’annuncio arriva come sempre su Instagram dove la figlia vip oggi 37enne non nasconde l’emozione di questo momento speciale e tiene in mano l’ecografia che conferma l’arrivo della cicogna. Bebè in arrivo per Kelly Osbourne, la figlia di Ozzy e Sharon, che presto dunque diventerà mamma. Kelly Osbourne, che è figlia del frontman dei Black Sabbath, è da tempo legata a Sidney George Wilson, membro degli Slipknot. La coppia si conosce da una vita, da quando gli Slipknot hanno suonato all’Ozzfest, festival musicale dedicato ai gruppi heavy metal fondato da Sharon e Ozzy. Kelly Osbourne incinta del Primo figlio Ma anche se le voci giravano, la relazione di Kelly Osbourne e George Wilson è diventata ufficiale solo a inizio anno con un post di lei su ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Incinta del. L’annuncio arriva come sempre su Instagram dove la figlia vip oggi 37enne non nasconde l’emozione di questo momento speciale e tiene in mano l’ecografia che conferma l’della cicogna. Bebè inper Kelly Osbourne, la figlia di Ozzy e Sharon, che presto dunque diventerà mamma. Kelly Osbourne, che è figlia del frontman dei Black Sabbath, è da tempo legata a Sidney George Wilson, membro degli Slipknot. La coppia si conosce da una vita, da quando gli Slipknot hanno suonato all’Ozzfest, festival musicale dedicato ai gruppi heavy metal fondato da Sharon e Ozzy. Kelly Osbourne incinta delMa anche se le voci giravano, la relazione di Kelly Osbourne e George Wilson è diventata ufficiale solo a inizio anno con un post di lei su ...

