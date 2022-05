CORSPORT – Osimhen resta al Napoli: la decisione è stata presa, ha un obiettivo (Di lunedì 23 maggio 2022) Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è oscurato dalle voci di calciomercato, con la Premier League a fare da sirena ammaliatrice. Anche se per l’attaccante nigeriano si parla anche di Milan. Aurelio De Laurentiis non ha dato certezze su nessun calciatore, anche perché l’obiettivo primario del presidente del Napoli è sostenere il bilancio degli azzurri. Non avendo investitori esterni, ma nemmeno entrate strutturali come lo stadio di proprietà, il player trading è una delle fonti principali per finanziare il Napoli, che rappresenta la colonna portate del bilancio della Filmauro. In questo senso Osimhen è una carta importante da giocarsi, perché può essere venduto per 100 milioni di euro o anche di più, facendo registrare una mega plusvalenza, soprattutto dopo due anni di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 23 maggio 2022) Il futuro di Victoralè oscurato dalle voci di calciomercato, con la Premier League a fare da sirena ammaliatrice. Anche se per l’attaccante nigeriano si parla anche di Milan. Aurelio De Laurentiis non ha dato certezze su nessun calciatore, anche perché l’primario del presidente delè sostenere il bilancio degli azzurri. Non avendo investitori esterni, ma nemmeno entrate strutturali come lo stadio di proprietà, il player trading è una delle fonti principali per finanziare il, che rappresenta la colonna portate del bilancio della Filmauro. In questo sensoè una carta importante da giocarsi, perché può essere venduto per 100 milioni di euro o anche di più, facendo registrare una mega plusvalenza, soprattutto dopo due anni di ...

Advertising

napolipiucom : CORSPORT - Osimhen resta al Napoli: la decisione è stata presa, ha un obiettivo #napoli #OSIMHEN… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: CorSport Ed. Campania - Per il tecnico 'KK E' INCEDIBILE'. In coppia con Osimhen! - - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : CorSport - Osimhen e Petagna a rischio cessione: 5 nomi per sostituirli - ilnapolionline : CorSport Ed. Campania - Per il tecnico 'KK E' INCEDIBILE'. In coppia con Osimhen! - -