Cagliarimania | una retrocessione severa ma giusta Speriamo che il purgatorio duri solamente un anno

L'incubo della retrocessione diventa una triste realtà per il Cagliari e per tutti i suoi tifosi.

La sconfitta di ieri sera contro l'Inter ha ridotto veramente al minimo le speranze di raggiungeresalvezza che, fino a qualche mese fa, sembrava raggiungibile tranquillamente. Ora bisognerà ...E se è vero cheleggenda racconta che l'isola nacque in seguito all'ira di Dio, che alla fine decise di salvare un pezzo di terra e di chiamarla Ichnos (Sardegna), ci sembra giusto che, sempre ... Cagliarimania: e naufragar m'è dolce in questo mare. Se ci affacciamo alla finestra vediamo la Serie B salutarci Questa mattina mi sono affacciato dal balconcino di camera mia e ho visto in lontananza una figura che mi salutava. Era la Serie B, pronta ad abbracciare i tifosi del Cagliari. La sconfitta di ieri se ...Buona la prima per Alessandro Agostini che ha fatto rinascere nel Cagliari la voglia di combattere. Buone le idee di gioco proposte, buono l’atteggiamento dei suoi uomini. Il tecnico di Vinci, succedu ...