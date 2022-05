Alessia Marcuzzi torna a sorridere dopo il ‘tradimento’: che bella notizia per lei (Di lunedì 23 maggio 2022) La celebre conduttrice torna dopo il periodo di pausa e silenzio. Alessia Marcuzzi è pronta, il tradimento fa parte del passato Alessia Marcuzzi (Youtube)Trent’anni di carriera non si dimenticano facilmente, per Alessia Marcuzzi. La sua vita in televisione ha vissuto grandi momenti di successo e gloria, come quelli passati al timone del Grande Fratello dal 2009 al 2015. dopo venticinque anni di Mediaset, però, per lei si è chiusa un’era lavorativa e personale molto importante, che ha lasciato spazio ai dubbi e alle domande. Nelle ultime ore, è arrivata una notizia che la riguarda molto importante. Nonostante il tradimento subito, sembra che Alessia Marcuzzi sia pronta a ripartire e a ... Leggi su specialmag (Di lunedì 23 maggio 2022) La celebre conduttriceil periodo di pausa e silenzio.è pronta, il tradimento fa parte del passato(Youtube)Trent’anni di carriera non si dimenticano facilmente, per. La sua vita in televisione ha vissuto grandi momenti di successo e gloria, come quelli passati al timone del Grande Fratello dal 2009 al 2015.venticinque anni di Mediaset, però, per lei si è chiusa un’era lavorativa e personale molto importante, che ha lasciato spazio ai dubbi e alle domande. Nelle ultime ore, è arrivata unache la riguarda molto importante. Nonostante il tradimento subito, sembra chesia pronta a ripartire e a ...

