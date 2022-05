(Di domenica 22 maggio 2022) L’ultima volta cheè stato visto nello squared circle era il 2019 e da allora la suaè rimasta sempre costante, nonostante lui non lottasse più ma si desse al cinema. È un sei volte campione del mondo, avendo detenuto quattro volte il World Heavyweight Championship e due volte il WWE Championship; ha inoltre vinto entrambi i titoli di coppia dei due brand principali, oltre a due edizioni diverse della Royal Rumble. Nel 2010, dopo aver lasciato la WWE (tornandoci sporadicamente negli), ha iniziato la carriera attoriale, ed è apparso in diversi film come Guardiani della Galassia, Spectre, Blade Runner 2049, Avengers: Infinity War, Dune, ecc. In! La leggenda della WWE ha recentemente condiviso unsulla sua Instagram ...

VIDEO: Batista mostra la sua ottima forma fisica a tre anni dall'ultimo match L'ultima volta che Batista è stato visto nello squared circle era il 2019 e da allora la sua forma fisica è rimasta sempre costante, nonostante lui non lottasse più ma si desse al cinema. È un sei vol ...