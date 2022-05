Verissimo | Serena Carella pronta a volare a New York | la reazione di Albe

(Di domenica 22 maggio 2022)sono stati ospiti di, programma condotto da Silvia Toffanin. I due ragazzi, ex protagonisti del talent Amici, hanno parlato del loro rapporto nato all’interno del programma di Maria De Filippi.ha infatti dichiarato: È stato amore al terzo sguardo dai. Lei mi ha capito nel senso che io ho grandi ambizioni e lei è stata l’unica che come me riusciva a capire questa cosa, anche lei ha queste ambizioni nel ballo. Poi è stato sempre un aiuto reciproco, ho capito che non dovevo cercare di essere qualcun’altro, io sono così. All’interno della scuola,aveva dichiarato di voler sposare. Ieri il ragazzo ha precisato: Io stavo scherzando, dopo si è scatenato un putiferio, ero ironico, era una battuta. Siamo giovani.è ...

