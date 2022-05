Scudetto Milan | il messaggio di Ancelotti

(Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Forza Grande! Complimenti”. Al, fresco campione d’Italia con lo2021-2022, arrivano i complimenti di Carlo. L’allenatore del Real Madrid si congratula con la sua ex società con un tweet per lo straordinario successo.ha appena conquistato la Liga e sabato guiderà il Real Madrid nella finale di Champions League contro il Liverpool. L'articolo proviene da Italia Sera.

Leggi anche > Festa, Piazza Duomo invasa dai tifosi rossoneri E aggiunge: 'Per me è stato un travaglio , sul 2 a 0 è come se fosse uscita la testa del bambino, adesso ho partorito. È ...Lotorna rossonero dopo 11 anni. L' Inter si congratula su Twitter con il: ''bellissima sfida complimenti ci vediamo l'anno prossimo'(Adnkronos) – “La dedica per lo scudetto vinto A mio padre, sono sicuro che ovunque sarà, sarà felice e orgoglioso di quello che ho fatto”. Sono le parole dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ...REGGIO EMILIA - Ha trascinato il Milan verso la vittoria di uno scudetto che mancava da undici anni, conquistando il suo primo titolo da allenatore. Stefano Pioli è stato uno dei maggiori artefici ...