Orrore al cimitero | Rita Dalla Chiesa derubata sulla tomba della cognata | ecco come

(Di domenica 22 maggio 2022) Un episodio grave e sconcertante, quello che suo malgrado ha vissuto: è stataal. A raccontare la disavventura la diretta interessata, sul suo profilo Twitter. Un furto di cui non si è di fatto neppure accorta. La, spiega era andata a trovare i suoi cari, quando si è imbattuta in un venditore ambulante di rose e ha deciso di prenderne qualcuna. E mentre comprava le rose per portarle alla, il venditore le ha messo le mani nella borsa. Ha finto di offrirle una rosa in regalo, mettendola nella borsa, e "mi ha rubato tutti i soldi", ha spiegato. In molti hanno espresso commenti di solidarietà alla. Ma, ...

Advertising

pronoluca : RT @chlebnikov012: Morirò nel freddo inizio dell’anno, Morirò quando le betulle gemeranno E l’orrore sarà completo a primavera: Il fiume sc… - Frances52779614 : RT @chlebnikov012: Morirò nel freddo inizio dell’anno, Morirò quando le betulle gemeranno E l’orrore sarà completo a primavera: Il fiume sc… - lagatta4739 : RT @chlebnikov012: Morirò nel freddo inizio dell’anno, Morirò quando le betulle gemeranno E l’orrore sarà completo a primavera: Il fiume sc… - GerberArancio : RT @chlebnikov012: Morirò nel freddo inizio dell’anno, Morirò quando le betulle gemeranno E l’orrore sarà completo a primavera: Il fiume sc… - AlmiraUva : RT @chlebnikov012: Morirò nel freddo inizio dell’anno, Morirò quando le betulle gemeranno E l’orrore sarà completo a primavera: Il fiume sc… -

Avvenire

Proprio per questo ieri il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher, in visita in Ucraina, si è recato sul posto, pregando davanti alimprovvisato. ...... emergono altri nomi, mai menzionati nei comunicati ufficiali, come nel caso deldella ... Basteranno le preghiere a far terminare l'Riempiranno queste parole il vuoto orribile di queste ... Gallagher a Bucha, Voskel e Irpin: «Un orrore che strazia il cuore» Il Nyt pubblica il filmato che inchioda Mosca: civili in fila prima di essere giustiziati. Allarme di Zelensky: "Cresce la pressione russa" ...Il rogo ha circondato il perimetro del luogo di preghiera, con le fiamme che in alcuni punti hanno raggiunto le cappelle funerarie danneggiandole ...