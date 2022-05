Milan | Pioli | “Tre immagini del campionato? Derby | Lazio e i discorsi di Ibra e

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - Eurosport_IT : ??? IL MILAN È CAMPIONE D’ITALIA! ??? I rossoneri di Stefano Pioli spazzano via il Sassuolo (3-0) e possono festeggi… - AntoVitiello : #Pioli: 'Le tre immagini di questa stagione? La vittoria nel derby, quella contro la Lazio e i discorsi di… - rosgen79 : chi ha rubato la medaglia dello scudetto a mr pioli è un poveraccio senza dignità, dì sicuro non è un tifoso del milan - tizianacairati : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' @repubblica ?????? -

REGGIO EMILIA - La festa per lo scudetto vinto dalnon è rovinata. Ma l'episodio è sgradevole. Al tecnico rossonero Stefanoè stata rubata la medaglia ricevuta durante la premiazione. "Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se ...... con i suoi strappi è diventato un fattore per. Da assist - man, con 9 realizzati tra ... Maldini, al quale Leao è legato, come confessato recentemente sui social: 'Ilha mostrato interesse ...Il tecnico del Milan felicissimo per la vittoria dello Scudetto. Dopo le festa in campo per lo scudetto, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Sky Sport. Nella vita e nello sport devi sempre ...Il furto della medaglia di Pioli è avvenuta mentre si stavano svolgendo i festeggiamenti. Al tecnico rossonero Stefano Pioli è stata rubata la medaglia ricevuta durante la premiazione. 'Mi hanno strap ...