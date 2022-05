LIVE – Monza-Brescia 1-1 | Playoff Serie B 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 22 maggio 2022) Ladi, match valevole per le semifinali deidel campionato di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di domenica 22 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB AGGIORNA LA1-1 (6? Tramoni, 69? Mancuso) 69?- GOOL!!! Gytkaercon la passa a Mancuso che in ...

Le probabili formazioni di Monza-Brescia
Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Parola; ...
Brescia (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Mangraviti, Adorni, Huard; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Léris; Tramoni, Moreo.