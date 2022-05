Fedez e J-Ax sono tornati con una nuova collaborazione (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo anni di frecciatine e litigi, Fedez e J-Ax hanno deposto le armi. I due artisti hanno pubblicato sui profili social di Instagram una foto che li ritrae insieme e attraverso la quale hanno fatto sapere ai fan che sta per arrivare un grande annuncio. Lo scatto è accompagnato da queste parole: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena “. J-Ax parla anche della malattia che sta ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo anni di frecciatine e litigi,e J-Ax hanno deposto le armi. I due artisti hanno pubblicato sui profili social di Instagram una foto che li ritrae insieme e attraverso la quale hanno fatto sapere ai fan che sta per arrivare un grande annuncio. Lo scatto è accompagnato da queste parole: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena “. J-Ax parla anche della malattia che sta ...

