“Copriti il seno o scendi dall’aereo” | il video postato su TikTok Ecco cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022) Le intimano di coprirsi ile lei, sconcertata, lo racconta su. L’utente @badbish1078 ha condiviso unnel quale si vede lei seduta su un aereo, compagnia Alaska Airlines. La ragazza indossa un top e dei pantaloncini, look che agli assistenti di volo sarebbe parso inappropriato: “il”, le avrebbero intimato. La storia la riporta il Sun. “Alaska Airlines mi ha appena detto che dovevo “coprire” se volevo salire sull’aereo”. Sempre il Sun ricorda come unasimile sia accaduta di recente alla protagonista del reality Love Island Australia: su un volo per Bali le hanno detto che il suo look non rientrava nei ‘dress code’ consentiti dalla compagnia aerea. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.