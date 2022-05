Che tempo che fa: Richard Gere ospite stasera su Rai3 (Di domenica 22 maggio 2022) Che tempo che fa torna stasera su Rai3 con la nuova puntata che vedrà tra gli ospiti anche Richard Gere e Mara Venier. Che tempo Che Fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Sarà possibile seguire la puntata, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, in contemporanea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. ospite in esclusiva il divo di Hollywood e filantropo Richard Gere, fondatore della Gere Foundation, che lo scorso anno ha celebrato il trentesimo anniversario, e Presidente del CdA della non-profit International Campaign for Tibet, che ad aprile ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 maggio 2022) Cheche fa tornasucon la nuova puntata che vedrà tra gli ospiti anchee Mara Venier. CheChe Fa tornasudalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Sarà possibile seguire la puntata, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, in conranea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay.in esclusiva il divo di Hollywood e filantropo, fondatore dellaFoundation, che lo scorso anno ha celebrato il trentesimo anniversario, e Presidente del CdA della non-profit International Campaign for Tibet, che ad aprile ha ...

GiuseppeConteIT : ?? La diplomazia ci insegna che i negoziati devono essere portati avanti con perseveranza e determinazione. Non può… - fanpage : Sono in centinaia i tifosi nerazzurri che a fine primo tempo lasciano lo stadio di #SanSiro. Con l'ormai quasi cert… - Mov5Stelle : Chi pagherà gli effetti di questa guerra è l’Europa, non gli USA che sul gas avranno persino vantaggi economici aum… - Giulia03282 : RT @iamlasabrux: Deve essere andata così L: Carola C: eh L: guarda che se mi chiedono io dico a tutti che non ci siamo sentiti e che non… - Twitt12Twi : RT @pudduxstrangis: “vorrei dedicarle il giusto tempo” in poche parole non vuole fare niente di sbrigativo o incompleto, vuole parlarle se… -