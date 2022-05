Brunetta: “Niente ambiguità sulla guerra in Ucraina, mai avuto dubbi su chi sostenere” (Di domenica 22 maggio 2022) Renato Brunetta interviene sulle polemiche che hanno riguardato Forza Italia negli ultimi giorni sulla guerra in Ucraina. Il ministro della Pubblica Amministrazione ci ha tenuto a zittire tutti coloro che hanno ingiustamente accusato gli azzurri: “sulla posizione di Forza Italia in merito al conflitto russo-ucraino non può esserci alcuna ambiguità. Noi stiamo alle dichiarazioni ufficiali, non ci interessano le interpretazioni interessate. Nel discorso alla convention del partito a Roma, il 9 aprile scorso, Berlusconi aveva scandito dal palco: ‘L'aggressione all'Ucraina, anziché portare la Russia in Europa come speravo, la porterà nelle braccia della Cina. È un peccato veramente, sono deluso e addolorato dal comportamento di Putin che si è assunto una grave ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) Renatointerviene sulle polemiche che hanno riguardato Forza Italia negli ultimi giorniin. Il ministro della Pubblica Amministrazione ci ha tenuto a zittire tutti coloro che hanno ingiustamente accusato gli azzurri: “posizione di Forza Italia in merito al conflitto russo-ucraino non può esserci alcuna. Noi stiamo alle dichiarazioni ufficiali, non ci interessano le interpretazioni interessate. Nel discorso alla convention del partito a Roma, il 9 aprile scorso, Berlusconi aveva scandito dal palco: ‘L'aggressione all', anziché portare la Russia in Europa come speravo, la porterà nelle braccia della Cina. È un peccato veramente, sono deluso e addolorato dal comportamento di Putin che si è assunto una grave ...

