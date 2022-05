Al Gp di Spagna ha vinto Verstappen grazie al ritiro di Leclerc (Di domenica 22 maggio 2022) AGI - Max Verstappen vince in maniera clamorosa il Gran Premio di Spagna, nonostante i problemi in qualifica continuati con un DRS che a volte si apriva e a volte no. Tutto questo solo grazie all'incredibile ritiro di Charles Leclerc, costretto a fermarsi per problemi alla sua Ferrari quando era saldamente al comando della gara. Uno zero pesantissimo per il monegasco, che arriverà al Gp casalingo di Monaco (in programma domenica prossima) da secondo in classifica a 6 punti dal rivale della Red Bull, alla sua terza vittoria consecutiva. Secondo Sergio Perez a completare la doppietta ma con ordine di scuderia per far passare il compagno; chiude il podio un ottimo George Russell su Mercedes. Quarto Carlos Sainz con l'altra Ferrari, che dopo una gara in salita causata da una brutta partenza e un lungo ... Leggi su agi (Di domenica 22 maggio 2022) AGI - Maxvince in maniera clamorosa il Gran Premio di, nonostante i problemi in qualifica continuati con un DRS che a volte si apriva e a volte no. Tutto questo soloall'incredibiledi Charles, costretto a fermarsi per problemi alla sua Ferrari quando era saldamente al comando della gara. Uno zero pesantissimo per il monegasco, che arriverà al Gp casalingo di Monaco (in programma domenica prossima) da secondo in classifica a 6 punti dal rivale della Red Bull, alla sua terza vittoria consecutiva. Secondo Sergio Perez a completare la doppietta ma con ordine di scuderia per far passare il compagno; chiude il podio un ottimo George Russell su Mercedes. Quarto Carlos Sainz con l'altra Ferrari, che dopo una gara in salita causata da una brutta partenza e un lungo ...

