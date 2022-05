Adani sulla Juventus: «Stagione insufficiente e senza giustificazione» (Di domenica 22 maggio 2022) Daniele Adani, opinionista, ha parlato della Stagione della Juventus durante la trasmissione 90° della Rai Daniele Adani, opinionista, ha parlato della Stagione della Juventus durante la trasmissione 90° della Rai. Le sue dichiarazioni: «Stagione gravemente insufficiente. Se l’Udinese non dovesse segnare sarebbe l’undicesimo attacco della Serie A. Ha fatto otto punti in meno rispetto a quella di Pirlo. Contro la Fiorentina ha chiuso una Stagione senza giustificazione. Ci sono tante componenti che devono trovare una linea opposta rispetto a quella di quest’anno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Daniele, opinionista, ha parlato delladelladurante la trasmissione 90° della Rai Daniele, opinionista, ha parlato delladelladurante la trasmissione 90° della Rai. Le sue dichiarazioni: «gravemente. Se l’Udinese non dovesse segnare sarebbe l’undicesimo attacco della Serie A. Ha fatto otto punti in meno rispetto a quella di Pirlo. Contro la Fiorentina ha chiuso una. Ci sono tante componenti che devono trovare una linea opposta rispetto a quella di quest’anno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

