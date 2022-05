Zanzare e moscerini? Allontanale finalmente così in modo naturale (Di sabato 21 maggio 2022) Vediamo meglio insieme come possiamo allontanare da casa le Zanzare ed i moscerini ma senza sostanze particolari. Come sappiamo ormai l’estate è veramente vicina e questo vuol dire che le nostre serate all’aperto o in giardino sono sempre più dietro l’angolo e spesso capita che ci troviamo vicino alle piante con delle fastidiose Zanzare o moscerini. (pixabay)Ma come possiamo fare in modo che non si avvicinino a noi? Spesso è molto complicato o dobbiamo usare dei prodotti chimici per farlo, ma questo può dare problemi magari ai nostri amici a quattro zampe ma anche a noi, ovviamente. Quindi dobbiamo trovare un modo per mandarli via senza troppa fatica, ed un modo è anche molto interessante perchè ci arreda anche il balcone, come? Con le piante ... Leggi su formatonews (Di sabato 21 maggio 2022) Vediamo meglio insieme come possiamo allontanare da casa leed ima senza sostanze particolari. Come sappiamo ormai l’estate è veramente vicina e questo vuol dire che le nostre serate all’aperto o in giardino sono sempre più dietro l’angolo e spesso capita che ci troviamo vicino alle piante con delle fastidiose. (pixabay)Ma come possiamo fare inche non si avvicinino a noi? Spesso è molto complicato o dobbiamo usare dei prodotti chimici per farlo, ma questo può dare problemi magari ai nostri amici a quattro zampe ma anche a noi, ovviamente. Quindi dobbiamo trovare unper mandarli via senza troppa fatica, ed unè anche molto interessante perchè ci arreda anche il balcone, come? Con le piante ...

Advertising

Dejjavv : RT @iamdavidoski: fare giardinaggio è rilassante fino a quando non escono moscerini e zanzare a cenare con la tua carcassa sudata. - ilportalettere : RT @iamdavidoski: fare giardinaggio è rilassante fino a quando non escono moscerini e zanzare a cenare con la tua carcassa sudata. - dony_467 : RT @iamdavidoski: fare giardinaggio è rilassante fino a quando non escono moscerini e zanzare a cenare con la tua carcassa sudata. - iamdavidoski : fare giardinaggio è rilassante fino a quando non escono moscerini e zanzare a cenare con la tua carcassa sudata. - antove : @AlvisiConci @BibMarino2 Non credo sia allergia, capita anche a me da qualche anno, io mi sono persuaso che non son… -