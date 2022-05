**Ucraina: Zelensky, 'combattenti Azovstal saranno al sicuro, ma devono essere scambiati'** (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - I militari difensori di Azovstal saranno al sicuro ma devono essere scambiati. "Gli è stato detto di abbandonare l'acciaieria per preservare vite umane. La dirigenza militare lo ha comunicato a tutti". Il resto dipende dalle responsabilità che l'Onu, la Croce rossa internazionale e la Russia si sono assunti. Lo conferma il presidente Volodymyr Zelensky sulla testata Pravda. Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - I militari difensori dialma. "Gli è stato detto di abbandonare l'acciaieria per preservare vite umane. La dirigenza militare lo ha comunicato a tutti". Il resto dipende dalle responsabilità che l'Onu, la Croce rossa internazionale e la Russia si sono assunti. Lo conferma il presidente Volodymyrsulla testata Pravda.

