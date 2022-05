Sampdoria, Giampaolo: «Futuro? Dieci anni qui. L’arbitro dello Scudetto è solo il Milan » (Di sabato 21 maggio 2022) Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha fatto il punto sul club blucerchiato. Le parole sull’Inter e sulla corsa Scudetto Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha fatto il punto sul suo legame con il club blucerchiato e sulla sua voglia di restare. Le parole sull’Inter e sulla corsa Scudetto a Il Secolo XIX. DESTINO GENOA – «Il Genoa è un po’ nel mio destino. Contro il Genoa ho smesso di fare calciatore, grazie al Genoa ho cominciato a allenare in A nell’Ascoli e ora con il Genoa, in un derby vinto, sono arrivato a quota 100». ARBITRO Scudetto – «Sì, ma L’arbitro vero è il Milan. Più di Sampdoria e Sassuolo. Giocando alla stessa ora e con due punti di differenza è tutto amplificato mediaticamente. Ma lo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Marco, tecnico della, ha fatto il punto sul club blucerchiato. Le parole sull’Inter e sulla corsaMarco, tecnico della, ha fatto il punto sul suo legame con il club blucerchiato e sulla sua voglia di restare. Le parole sull’Inter e sulla corsaa Il Secolo XIX. DESTINO GENOA – «Il Genoa è un po’ nel mio destino. Contro il Genoa ho smesso di fare calciatore, grazie al Genoa ho cominciato a allenare in A nell’Ascoli e ora con il Genoa, in un derby vinto, sono arrivato a quota 100». ARBITRO– «Sì, mavero è il. Più die Sassuolo. Giocando alla stessa ora e con due punti di differenza è tutto amplificato mediaticamente. Ma lo ...

Advertising

sampdoria : ?? | GALLERY Asado per tutti. Lo ha offerto mister #Giampaolo a squadra e staff, dirigenti, dipendenti e collaborat… - clubdoria46 : #Sampdoria, il rapporto di #Giampaolo con la dirigenza: serve equilibrio - TMWSampdoria : Ex Sampdoria M. Paganin: 'Continuare a investire su progetto con Giampaolo' - clubdoria46 : #Sampdoria, #Giampaolo non si sente un problema...#samp - SampNews24 : #Giampaolo: «Dieci anni con la #Sampdoria. Scudetto #Inter? Dovrebbe suicidarsi il #Milan» -