Salvione: “Il Napoli ha un calciatore favoloso. De Laurentiis deve ringraziare Spalletti per un motivo importantissimo” (Di sabato 21 maggio 2022) Pasquale Salvione ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione del Napoli. Il giornalista analizza due questioni in particolare. Pasquale Salcione, giornalista de il Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. “Io credo che, se alla fine tiri le somme, il Napoli migliore giocatore del Napoli in questa stagione sia stato Anguissa. Quando Anguissa era in forma e offriva certe prestazioni, il Napoli, era una delle squadre migliori in Italia se non la migliore. Dal punto di vista ‘globale’, Anguissa è stato determinante anche se Di Lorenzo lo metto sul podio per la continuità che ha avuto e per la capacità di essere sempre una garanzia”. Le parole di De ... Leggi su napolipiu (Di sabato 21 maggio 2022) Pasqualeha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione del. Il giornalista analizza due questioni in particolare. Pasquale Salcione, giornalista de il Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. “Io credo che, se alla fine tiri le somme, ilmigliore giocatore delin questa stagione sia stato Anguissa. Quando Anguissa era in forma e offriva certe prestazioni, il, era una delle squadre migliori in Italia se non la migliore. Dal punto di vista ‘globale’, Anguissa è stato determinante anche se Di Lorenzo lo metto sul podio per la continuità che ha avuto e per la capacità di essere sempre una garanzia”. Le parole di De ...

Advertising

napolipiucom : Salvione: 'Il Napoli ha un calciatore favoloso. De Laurentiis deve ringraziare Spalletti per un motivo importantiss… - salvione : Napoli, Spalletti: 'Koulibaly per me è incedibile, è un leader vero' - salvione : Mora: “Mertens resti al Napoli: un anno da giocatore e uno da dirigente” - salvione : Ospina e il Napoli, parti ancora distanti: Real Madrid alla finestra - zazoomblog : Napoli Salvione: “Nei mesi in cui ADL non è intervenuto c’è stata molta serenità: meno si parla e meglio si lavora.… -