Quasi 1 milione di app del Play Store ben presto eliminate, ecco il perché (Di sabato 21 maggio 2022) Grandi pulizie tra le app del Play Store sono in programma nell'immediato. Quasi un milione di soluzioni del noto Store di Google sono in procinto di essere cancellate e dunque non più scaricabili. La decisione di Mountain View è più che sensata e segue una strategia di sicurezza soprattutto per i possessori di dispositivi hi-tech. Il numero esatto di app del Play Store interessate dalle grandi pulizie di Google è 869.000, dunque un numero decisamente considerevole. Il motivo della cancellazione è presto detto: tutte queste soluzioni risultano non più aggiornate da almeno due anni. Per questo motivo esse rappresentano un grave rischio per la sicurezza di chi potrebbe ancora scaricarle nonostante i mancati update da parte degli sviluppatori.

