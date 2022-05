Luigi Strangis, il rapporto con Carola dopo Amici: “È una persona meravigliosa, ma ora sono concentrato sulla musica” (Di sabato 21 maggio 2022) Luigi Strangis e Carola Puddu durante il percorso nella scuola di “Amici” hanno condiviso un rapporto speciale, nel quale la ballerina poco prima di abbandonare il talent ha dichiarato il suo amore al vincitore della ventunesima edizione del programma. Oggi l’artista lametino sarà tra gli ospiti di “Verissimo”, in onda dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla conduttrice Silvia Toffanin per la prima volta. Il cantante e la ballerina giorno dopo giorno hanno instaurato una profonda Amicizia che lasciava presagire potesse sfociare in un sentimento più forte, ma i diretti interessati hanno mantenuto un profilo basso e continuato a gestire il loro rapporto così come si era generato. Solo al momento dell’uscita dal talent è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022)Puddu durante il percorso nella scuola di “” hanno condiviso unspeciale, nel quale la ballerina poco prima di abbandonare il talent ha dichiarato il suo amore al vincitore della ventunesima edizione del programma. Oggi l’artista lametino sarà tra gli ospiti di “Verissimo”, in onda dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla conduttrice Silvia Toffanin per la prima volta. Il cantante e la ballerina giornogiorno hanno instaurato una profondazia che lasciava presagire potesse sfociare in un sentimento più forte, ma i diretti interessati hanno mantenuto un profilo basso e continuato a gestire il lorocosì come si era generato. Solo al momento dell’uscita dal talent è ...

