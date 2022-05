Il Sole dell’Impero, quando un romanzo avvincente è un capolavoro “archeofuturista” (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag – Dopo quasi tre anni in cui risultava introvabile tanto in libreria quanto online, torna disponibile Il Sole dell’Impero, il romanzo d’esordio di Carlomanno Adinolfi, con una nuova edizione pubblicata da Passaggio al Bosco, impreziosita dalle appendici contenenti le mappe disegnate da Emanuele Mastrangelo. Una scelta davvero felice, non solo per la qualità delle carte ma soprattutto perché esse aiutano il lettore a seguire il viaggio avventuroso dei protagonisti in un mondo ucronico, in cui la storia è andata diversamente da come la conosciamo noi e che pertanto, senza i dovuti punti fermi, potrebbe confondere il lettore. Il Sole dell’Impero, tra storia, mito e futurismo Il Sole dell’Impero è infatti ambientato negli anni Trenta di un mondo alternativo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag – Dopo quasi tre anni in cui risultava introvabile tanto in libreria quanto online, torna disponibile Il, ild’esordio di Carlomanno Adinolfi, con una nuova edizione pubblicata da Passaggio al Bosco, impreziosita dalle appendici contenenti le mappe disegnate da Emanuele Mastrangelo. Una scelta davvero felice, non solo per la qualità delle carte ma soprattutto perché esse aiutano il lettore a seguire il viaggio avventuroso dei protagonisti in un mondo ucronico, in cui la storia è andata diversamente da come la conosciamo noi e che pertanto, senza i dovuti punti fermi, potrebbe confondere il lettore. Il, tra storia, mito e futurismo Ilè infatti ambientato negli anni Trenta di un mondo alternativo ...

