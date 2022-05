Bonus zanzariere 2022: cos’è, a chi spetta e come ottenerlo (Di sabato 21 maggio 2022) Il Bonus zanzariere sarà valido anche per il 2022. L’agevolazione consiste in uno sconto o una detrazione del 50%. Nello specifico, se l’installazione del nuovo impianto rispetta alcuni criteri, le spese possono essere coperte dalle agevolazioni previste per l’ecoBonus al 50%. Bonus zanzariere 2022: cos’è L’installazione di zanzariere può rientrare nelle detrazioni fiscali per schermature solari, cioè L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 21 maggio 2022) Ilsarà valido anche per il. L’agevolazione consiste in uno sconto o una detrazione del 50%. Nello specifico, se l’installazione del nuovo impianto rialcuni criteri, le spese possono essere coperte dalle agevolazioni previste per l’ecoal 50%.L’installazione dipuò rientrare nelle detrazioni fiscali per schermature solari, cioè L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

