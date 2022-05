Barone: «Per noi è una finale. Domani parlo con Italiano del futuro» (Di sabato 21 maggio 2022) . Le dichiarazioni del dg della Fiorentina Joe Barone a Sky prima di Fiorentina Juve. Le sue dichiarazioni. PARTITA – «Questa partita è una finale per noi, ci giochiamo un posto in Europa. Fa parte della nostra crescita e dell’identità che il mister ha portato dentro questa squadra». Italiano – «Con Vincenzo ho un ottimo rapporto, parliamo della vita in generale ma anche di statistica, di tattiche e del pressing… futuro? Il suo futuro è chiaro: ha un altro anno di contratto con opzione. Domani ci parliamo e vediamo, dobbiamo parlare in due». GARA FONDAMENTALE – «Il rosario lo porto sempre, è un momento particolare e ci stiamo giocando tanto. Però dobbiamo giocarci una partita, ci sono anche gli avversari». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) . Le dichiarazioni del dg della Fiorentina Joea Sky prima di Fiorentina Juve. Le sue dichiarazioni. PARTITA – «Questa partita è unaper noi, ci giochiamo un posto in Europa. Fa parte della nostra crescita e dell’identità che il mister ha portato dentro questa squadra».– «Con Vincenzo ho un ottimo rapporto, parliamo della vita in generale ma anche di statistica, di tattiche e del pressing…? Il suoè chiaro: ha un altro anno di contratto con opzione.ci parliamo e vediamo, dobbiamo parlare in due». GARA FONDAMENTALE – «Il rosario lo porto sempre, è un momento particolare e ci stiamo giocando tanto. Però dobbiamo giocarci una partita, ci sono anche gli avversari». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da ...

