Verissimo, parla il papà di Michele Merlo: “Non mi aspetto nulla dalla giustizia, mio figlio aveva fino all’89% di probabilità di guarire” (Di venerdì 20 maggio 2022) Domani, sabato 21 Maggio sarà ospite di Verissimo Domenico Merlo, padre di Michele Merlo. L’uomo è tornato a parlare del tragico momento della scomparsa del figlio a causa di una malattia non colta in tempo. Ecco in anteprima un estratto della sua intervista che andrà in onda domani su Canale 5 dalle 16.05: Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita.Quello che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche – e aggiunge – “I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo. aveva una ... Leggi su isaechia (Di venerdì 20 maggio 2022) Domani, sabato 21 Maggio sarà ospite diDomenico, padre di. L’uomo è tornato are del tragico momento della scomparsa dela causa di una malattia non colta in tempo. Ecco in anteprima un estratto della sua intervista che andrà in onda domani su Canale 5 dalle 16.05: Non mie non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita.Quello che è successo aè frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche – e aggiunge – “I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo.una ...

