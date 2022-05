Trevisan-Bronzetti in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Martina Trevisan e Lucia Bronzetti si sfideranno nel penultimo atto del torneo Wta 250 di Rabat 2022. Si tratta del loro primo scontro diretto. Per entrambe quella di oggi sarà la prima semifinale a livello di circuito maggiore. Tutte e due arrivano piuttosto provate all’appuntamento dopo i loro rispettivi impegni di semifinale. Trevisan ci ha messo più di due ore per avere ragione dell’olandese Rus mentre Bronzetti ha avuto bisogno del tie-break decisivo per abbattere la strenua resistenza della spagnola Parrizas Diaz, caduta solamente in prossimità delle tre ore di gioco. La toscana sta ritrovando morale e vittorie sulla terra marocchina, lei che agli ottavi di finale ha fatto fuori niente meno che la campionessa iberica Muguruza, numero dieci del mondo e prima ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Martinae Luciasi sfideranno nel penultimo atto del torneo Wta 250 di. Si tratta del loro primo scontro diretto. Per entrambe quella disarà la prima semifinale a livello di circuito maggiore. Tutte e due arrivano piuttosto provate all’appuntamento dopo i loro rispettivi impegni di semifinale.ci ha messo più di due ore per avere ragione dell’olandese Rus mentreha avuto bisogno del tie-break decisivo per abbattere la strenua resistenza della spagnola Parrizas Diaz, caduta solamente in prossimità delle tre ore di gioco. La toscana sta ritrovando morale e vittorie sulla terra marocchina, lei che agli ottavi di finale ha fatto fuori niente meno che la campionessa iberica Muguruza, numero dieci del mondo e prima ...

