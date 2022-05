Omicidio Ciatti: papà, ‘spero in condanna seria in Spagna, Niccolò attende giustizia da 5 anni' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Mio figlio aspetta giustizia da 5 anni, il ceceno sarà processato in Spagna, mi auguro che ci sarà una condanna giusta per gli assassini di Niccolò”. Lo afferma all'Adnkronos Luigi Ciatti, il padre del 21enne di Scandicci pestato a morte la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, dove si trovava in vacanza con un gruppo di amici. Ieri la Cassazione ha annullato la scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, estradato dalla Germania in Italia e scarcerato lo scorso 22 dicembre dai giudici della Corte d'Assise di Roma. Il ceceno nel frattempo però è tornato in Spagna dove per lo stesso caso era già stato aperto un processo e la sentenza è attesa nelle prossime settimane. “Siamo rimasti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Mio figlio aspettada 5, il ceceno sarà processato in, mi auguro che ci sarà unagiusta per gli assassini di”. Lo afferma all'Adnkronos Luigi, il padre del 21enne di Scandicci pestato a morte la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in, dove si trovava in vacanza con un gruppo di amici. Ieri la Cassazione ha annullato la scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, estradato dalla Germania in Italia e scarcerato lo scorso 22 dicembre dai giudici della Corte d'Assise di Roma. Il ceceno nel frattempo però è tornato indove per lo stesso caso era già stato aperto un processo e la sentenza è attesa nelle prossime settimane. “Siamo rimasti ...

Advertising

CorriereToscano : La Corte di Assise aveva disposto la liberazione del ceceno accusato di aver assassinato il 22enne ragazzo di Scand… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Ucciso in discoteca: Cassazione annulla scarcerazione di Rassoul Bissoultanov decisa da Corte d’Assise di Roma, intant… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Ucciso in discoteca: Cassazione annulla scarcerazione di Rassoul Bissoultanov decisa da Corte d’Assise di Roma, intant… - 055firenze : Omicidio Ciatti, secondo la Cassazione il principale imputato non andava scarcerato - chilhavistorai3 : Ucciso in discoteca: Cassazione annulla scarcerazione di Rassoul Bissoultanov decisa da Corte d’Assise di Roma, int… -